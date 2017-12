Rodovia dos Bandeirantes tem bloqueio total após acidente em Limeira

SÃO PAULO - Uma colisão entre um caminhão e duas carretas provocou o bloqueio total da Rodovia dos Bandeirantes, no sentido interior, na altura do município de Limeira, em São Paulo. O acidente aconteceu por volta das 8 horas desta terça-feira, 9, no quilômetro 161 da rodovia.

Conforme a Polícia Rodoviária, duas pessoas sofreram ferimentos leves. O local foi isolado para perícia e remoção dos veículos, enquanto o trânsito é desviado por vias locais. Há congestionamento nos dois sentidos da pista.