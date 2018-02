Rodovia dos Bandeirantes, Castelo Branco e Ayrton Senna têm pontos de parada

Quem segue pela Rodovia dos Bandeirantes no sentido interior desacelera entre o km 88 e o km 92 na Campinas, conforme a Autoban. Na Rodovia Anhanguera o tráfego é normal.

No sentido interior, quem segue pela Rodovia Castelo Branco enfrenta lentidão entre o km 21 e o km 24 pelo excesso de veículos comunica a Via Oeste. No sentido capital, o tráfego flui normalmente entre Itu e são Paulo.

Pela Rodovia Ayrton Senna, o tráfego fica mais lento entre o km 20 e o km 24 no sentido interior pelo excesso de veículos, informa a Ecopistas.

O fluxo de veículos continua intenso nas rodovias Fernão Dias, Régis Bittencourt e Presidente Dutra, mas não pontos de parada, disse a Polícia Rodoviária Federal.

Mesmo com o grande número de veículos, as rodovias Anchieta, Imigrantes, Anhanguera e Bandeirantes estão fluindo bem de acordo com a Polícia Rodoviária Estadual e com a Ecovias.

Na Rodovia Raposo Tavares não há pontos de lentidão nos dois sentidos entre Cotia a Araçoiaba da Serra.

Não há lentidão para a região da Baixada Santista, tanto pela Rodovia dos Imigrantes quanto pela Anchieta, informa a Ecovias.

A chegada a Santos foi normalizada. Resta apenas um quilômetro de lentidão na Rodovia Cônego D. Rangoni perto do km 270.

A Rodovia Floriano Rodrigues Peixoto, que dá acesso a Campos do Jordão, tem fluxo intenso, mas não tem pontos de parada, diz o Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

Nas Rodovias Mogi-Bertioga, Rio-Santos, Padre Manoel da Nóbrega e Tamoios, o tráfego de veículos é normal, acrescenta o DER.