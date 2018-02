Rodovia Castelo Branco é liberada após acidente que deixou três feridos em SP

SÃO PAULO - As faixas da Rodovia Castello Branco no sentido capital paulista foram liberadas por volta das 8h50 desta sexta-feira, 19, após um acidente hoje cedo na altura do km 32, em Jandira, na Grande São Paulo.

Três pessoas ficaram feridas. Uma delas foi socorrida em estado grave pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar. Os feridos foram levados para o Hospital Regional de Osasco e para o Hospital das Clínicas.

Um caminhão que transportava tomates tombou na via e pegou fogo. Outros dois carros de passeio se envolveram no acidente, que aconteceu as 7h20. A carga do veículo caiu na pista e todas as faixas foram interditadas no sentido São Paulo.

Às 9 horas, o motorista encontrava congestionamento entre os quilômetros 32 e 41. No sentido interior, a via tinha lentidão do km 20 ao 21, devido ao excesso de veículos.

Texto atualizado às 9h30.