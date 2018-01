Rodovia Anchieta tem tráfego normal após bloqueio de via

A Rodovia Anchieta segue com trânsito normal na manhã deste sábado, 5, apesar de ter a pista sul bloqueada desde o início do dia pelo tombamento de uma carreta, informou a Polícia Rodoviária. A descida da serra está sendo feita pela pista norte. A via interditada deve ser liberada antes do meio dia.

O acidente com a carreta, que levava minério de ferro, aconteceu por volta das 5h15 no quilômetro 51,5 da pista sul, na região de Cubatão. O motorista ficou preso nas ferragens mas foi socorrido. Segundo a Polícia Rodoviária, a vítima teve apenas ferimentos leves.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Quem viaja em direção ao planalto utiliza a pista norte da Imigrantes. Os veículos que já estavam na serra e ficaram retidos próximo do acidente fazem um desvio na região, por dentro dos bairros, para acessar a pista norte da Anchieta.

As demais rodovias seguiam com tráfego bom até as 6h25. Trânsito mais intenso na Régis Bittencourt no sentido Paraná a partir do km 336, início do trecho de serra, em Juquitiba; e na Rodovia dos Tamoios, no sentido litoral, em Caraguatatuba, ainda na serra.