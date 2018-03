Rodovia Anchieta é liberada em SP depois de 6 horas

SÃO PAULO - Depois de mais de 6 horas de interdição, a pista norte da Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, foi totalmente liberada por volta das 15h30 desta terça-feira, 28, e o trânsito já flui normalmente. A estrada estava interditada desde as 8h40 em razão de três acidentes que deixaram quatro feridos na região de São Bernardo do Campo, no ABC paulista. As vítimas foram encaminhadas para hospitais da região com ferimentos graves.

Segundo a Ecovias, empresa que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, em razão dos acidentes, o trânsito teve de ser desviado para a pista sul, que chegou a acumular mais de 6 quilômetros de lentidão. As colisões aconteceram no quilômetro 29, onde houve um engavetamento entre cinco veículos e quatro carretas; na altura do 32, onde dois carros colidiram; e no quilômetro 33, onde aconteceu um acidente com três carretas e uma moto.