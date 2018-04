Rodovia Anchieta é liberada após tombamento de caminhão

O texto foi atualizado às 17h03.

SÃO PAULO - A pista sentido São Paulo da Via Anchieta foi liberada na altura do km 39, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, por volta das 16h50.

Segundo a concessionária Ecovias, responsável pelo trecho, o motorista não encontra retenção no local.

Um caminhão que transportava 20 toneladas de material asfáltico em pó tombou às 14 horas e houve queda de carga na pista. Uma pessoa sofreu ferimentos leves. O fluxo de veículos chegou a ser desviado para a Rodovia dos Imigrantes, na interligação do km 40.