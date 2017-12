Rodovia Anchieta é interditada após perseguição e acidente

SÃO PAULO - Um acidente que ocorreu durante uma perseguição policial provocou a interdição da Rodovia Anchieta no quilômetro 43, no sentido São Paulo, no final da tarde deste sábado, 17. A colisão aconteceu no trecho de serra e curvas da estrada, próximo ao município de Cubatão, na Baixada Santista. A pista só foi liberada às 19h30, após uma hora e meia de bloqueio total e filas de trânsito parado.

A Polícia Militar e a Polícia Rodoviária não informaram os detalhes da ocorrência. Não há registro de feridos no acidente.