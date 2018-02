Rodoanel tem sete quilômetros sem sinal para celular

Motoristas que passam pelo Trecho Sul do Rodoanel, inaugurado em 1.º de abril, reclamam da deficiência do serviço de celular nos 61,4 quilômetros da rodovia. A reportagem percorreu o Trecho Sul ontem e constatou 7 quilômetros de "buracos negros": um no km 33 e outro entre os km 76 e 82. O governo do Estado informou que os problemas no serviço são de responsabilidade das operadoras de telefonia.

O deputado estadual Orlando Morando (PSDB), da Comissão de Transportes da Assembleia, protocolou ontem denúncia na Procuradoria-Geral do Estado cobrando providências das operadoras. A documentação será avaliada e encaminhada ao Ministério Público.

Na constatação do parlamentar, seriam 11 quilômetros ao todo sem sinal de celular. Os piores trechos estão localizados entre o km 33 e o 37, perto da Rodovia Régis Bittencourt, e entre o km 80 e o 86, já no limite entre São Paulo e São Bernardo do Campo. Ele disse que, apesar de já ter contatado as operadores de celular várias vezes para comunicar as reclamações que recebeu, nada foi feito até agora.

A falta de sinal para celular fez o Sindicato das Empresas de Transporte de Carga de São Paulo (Setcesp) sugerir a suspensão de caminhões das empresas filiadas no Trecho Sul entre abril e agosto. O objetivo foi evitar assaltos, uma vez que a falta de sinal de telefonia móvel dificulta o acompanhamento de cargas e favorece roubos. Um acordo com as seguradores foi feito em agosto, prevendo que as apólices tenham validade em toda a extensão do Trecho Sul, apesar da falta de sinal para celulares.

Entre as operadoras, A TIM respondeu que já possui um estudo avançado para cobrir o Rodoanel. A Claro informou que investe na ampliação do sinal na estrada e já instalou antenas na região. A Vivo e a Oi não se pronunciaram. / COLABOROU TIAGO DANTAS