Rodoanel Norte terá lote pronto em 2013

O governo do Estado de São Paulo publica hoje o edital de licitação do Trecho Norte do Rodoanel. As obras, que totalizam 43,86 km, serão divididas em 6 lotes, com 7 túneis e 111 pontes e viadutos - chamadas de Obras de Arte Especiais (OAE) na licitação. Um dos trechos, passando por Guarulhos e Arujá, deve ficar pronto já em 2013.

Os cinco primeiros lotes terão prazo de conclusão de 32 meses. Mas o Lote 6 (o maior, com 11,96 km), passando por Guarulhos e Arujá, terá obras mais rápidas. O trecho vai ligar a Dutra ao Trecho Leste. Por ser o único sem túneis, terá prazo de 16 meses para ser concluído.

No trajeto entre o Trecho Oeste e a Rodovia Fernão Dias, o Trecho Norte terá quatro faixas. Entre a Fernão Dias e a Via Dutra, serão três faixas. A velocidade máxima será de 100 km/h. De acordo com o governo paulista, 65 mil veículos deverão circular diariamente pela via - 30 mil caminhões. A estimativa é de que 17 mil deles deverão deixar de circular na Marginal do Tietê.

O Lote 1 terá extensão de 6,42 km, com início na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, no fim do Trecho Oeste - com um túnel de 1.150 metros. O Lote 2 terá 4,88 km e dois túneis: um com 350 metros, outro com 850 metros. O Lote 3 terá 3,62 km, dois túneis, um com 1.650 metros e outro com 1.070 metros. O Lote 4 terá 9,10 km, passará por São Paulo e Guarulhos e fará a intersecção com a Rodovia Fernão Dias. O Lote 5, em Guarulhos, terá 7,88 km e um túnel de 1.087 metros. Todos os lotes terão gerenciamento individualizado e auditoria externa.

Prazos. O início das obras está previsto para março de 2012. A estimativa é de que o Trecho Norte seja concluído em novembro de 2014. O custo total, de R$ 6,51 bilhões - R$ 1,72 bilhão do governo federal, R$ 2,79 bilhões do governo de São Paulo e R$ 2 bilhões obtidos por meio de empréstimo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) - inclui projeto, desapropriações, reassentamentos e compensações ambientais, entre outras despesas.

O aviso de pré-qualificação será publicado na edição de hoje do Diário Oficial do Estado e em jornais. A íntegra dos editais estará no site da Dersa (www.dersa.sp.gov.br) e no site de negócios do governo paulista (www.e-negociospublicos.com.br). Poderão participar da concorrência empresas com sede em 49 países, incluindo EUA, Canadá, Japão, Coreia e China. As interessadas terão 90 dias para acertar a documentação. A licitação seguirá as regras do BID, que financia parte do empreendimento.

Cercado de polêmica, o projeto do Trecho Norte do Rodoanel obteve licença ambiental prévia pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente, apesar das críticas dos ambientalistas e votos contrários dos representantes de ONGs. O governo promete minimizar os impactos sobre áreas da Mata Atlântica e reduzir as interferências sobre áreas de urbanização consolidada.

A obra, que deve ser a maior do governo de Geraldo Alckmin, vai destinar R$ 175 milhões para o reassentamento de 2 mil famílias em imóveis com situação fundiária irregular. As famílias poderão optar por indenização ou, se preferirem, receberão unidades habitacionais da CDHU.