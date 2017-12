Rodoanel Leste inicia cobrança de pedágio

SOROCABA - A partir da zero hora desta quinta-feira, 2, motoristas que trafegarem pelo Trecho Leste do Rodoanel terão de pagar pedágio. A tarifa, autorizada pela Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp), será de R$ 2,20 para carros de passeio e de R$ 1,10 para motocicletas. Os veículos comerciais pagarão R$ 2,20 por eixo.

De acordo com a concessionária, os usuários pagarão pedágio apenas uma vez em qualquer das saídas do Trecho Leste, onde há praças de cobrança instaladas: na interligação com o Trecho Sul do Rodoanel e a Av. Papa João XXIII em Mauá (km 86); na rodovia Ayrton Senna em Itaquaquecetuba (km 124), e na saída para a Rodovia Presidente Dutra, em Arujá (km 130).

O trecho leste conta com 43,5 quilômetros de pistas e já vinha operando desde julho de 2014, sem cobrança de pedágio, como prevê o contrato de concessão.