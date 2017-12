Rodoanel: iluminação do Trecho Sul ainda é feita por geradores

O trecho foi aberto ao tráfego em 1º de abril com algumas pendências. Até hoje, por exemplo, também não foram colocados guardrails em toda a extensão da via. Dois acidentes com veículos que saíram das pistas mataram dois motoristas nesse período.

A Desenvolvimento Rodoviário S/A (Dersa), empresa do governo do Estado que administra a via expressa, informou que são seis geradores a diesel em atividade e o sistema não prejudica a segurança na rodovia.

A empresa afirma que está esperando a Eletropaulo concluir as ligações elétricas. Enquanto isso, são usados geradores. Atualmente, são iluminados pelos geradores os acessos para as Rodovias Anchieta, Imigrantes e Régis Bittencourt, a interligação com a Avenida Papa João XXIII, em Mauá, e as pontes sobre as Represas do Guarapiranga e Billings. A Dersa orienta os motoristas a redobrar a atenção nos trechos próximos às represas, onde há neblina com frequência.

Pane. Nesta semana, um dos geradores, segundo a Dersa, foi alvo de vandalismo e entrou em pane, prejudicando a iluminação da maior ponte do Trecho Sul, sobre a Represa Billings, em São Bernardo do Campo.

Por vários dias, apenas uma pequena parte dos 1,775 metros de extensão da ponte ficaram com as luzes acesas. O problema foi sanado na noite de terça-feira, segundo a empresa.