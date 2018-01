Rodoanel deve ter mais 30 mil caminhões por dia

De acordo com Arce, em quatro meses de operação o Trecho Sul recebeu mais de 5,6 milhões de veículos - 60% eram carros de passeio e 40%, caminhões. "Mas, em alguns dias úteis, o volume (de transporte de carga) chega a 57%", ressaltou o secretário. No trecho de 51 quilômetros da Rodovia Raposo Tavares entre Araçoiaba da Serra e Itapetininga, um dos que têm grande movimento de caminhões no Estado, os veículos pesados correspondem a 34,3%.

A contagem de tráfego na via expressa mostra que em abril pelo menos 36,8 mil veículos de passeio e 26 mil caminhões trafegaram pelos 61,4 quilômetros do Trecho Sul. Em junho, esse número chegou a 44 mil carros e 24,5 mil veículos de carga. Os números de ontem ainda não foram divulgados pela secretaria estadual.