Rodoanel ajuda, mas via precisa de reforma abrangente O projeto apresentado anteriormente pela CET, que introduzia alterações na geometria da via e na distribuição das faixas de tráfego, implementando faixas exclusivas para caminhões à esquerda, por certo, está desatualizado. Naquela época, o Rodoanel não estava executado e todo tráfego de caminhões que se destinava ao litoral, bem como ao ABC e à região leste, tinha de transitar pela Avenida dos Bandeirantes. Hoje, com o Rodoanel pronto, não tem sentido implementar aquele projeto. O contexto é outro.