Rodízio volta e congestionamento aumenta em SP

Mesmo com a volta do rodízio, na manhã desta segunda-feira, 12, o índice de congestionamento estava alto por volta das 8 horas, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Os traços em vermelho representam trechos com congestionamento nesta manhã. Fonte: CET A cidade acumulava, às 7h56, 31 quilômetros de vias com trânsito carregado, principalmente na Marginal do Tietê, onde estavam localizados os três piores pontos de lentidão no período. Não havia registro de acidentes. Piores trechos congestionados - Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista expressa entre Pontes do Limão e Bandeirantes, com 5.192 metros; sentido Castelo Branco, pistas expressa e local entre Ponte Jânio Quadros e Hospital Vila Maria, com 3.000 metros; - Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, entre Avenidas Vinte e Três de Maio e Alcantara Machado, com 1.620 metros; Situação dos principais corredores Zona Sul - Avenida dos Bandeirantes: sentido Marginal, entre Viadutos Jabaquara e Aliomar Baleeiro Zona Oeste - Ligação Leste-Oeste: sentido Lapa, entre Avenidas Vinte e Três de Maio e Alcantara Machado - Avenida Francisco Morato: sentido Centro, entre Avenidas Guilherme Dumont Villares e Taboão Zona Norte - Marginal Tietê: sentido Ayrton Senna, pista expressa entre Pontes do Limão e Bandeirantes, com 5.192 metros; sentido Castelo Branco, pistas expressa e local entre Ponte Jânio Quadros e Hospital Vila Maria, com 3.000 metros - Corredor norte-sul: sentido Aeroporto, entre Viaduto Pedroso e Praça da Bandeira Zona Leste - Radial Leste: sentido Centro, pista expressa entre Rua Wandenkolk e Viaduto Alcântara Machado Centro - Avenida do Estado: sentido Santana, pista expressa entre Ruas Pacheco e Chaves e Wilson