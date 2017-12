Rodízio seria 'drástico', 2 dias com água e 5 sem, diz diretor da Sabesp

Atualizado às 22h20

SUZANO - O diretor metropolitano da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), Paulo Massato, admitiu nesta terça-feira, 27, que pode adotar um rodízio “muito drástico” na região metropolitana e a população pode ficar dois dias com água e cinco dias sem. O objetivo seria evitar o colapso do Sistema Cantareira, que pode acontecer em setembro, segundo simulação feita pelo Estado. Nesta terça, o manancial estava com 5,1%.

“Se não chover, se for necessário, e se a Agência Nacional das Águas (ANA) e o DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica de São Paulo) chegarem à conclusão de que a Sabesp tem de tirar muito menos do que está retirando, a solução no limite seria um rodízio muito drástico”, disse Paulo Massato, durante o anúncio da ampliação de 500 litros por segundo na vazão do Córrego Guaratuba para o Sistema Alto Tietê, em Suzano, na Grande São Paulo.

“Se tivermos de retirar somente 10, 12 metros cúbicos (mil litros) por segundo, teríamos de adotar um rodízio de dois dias com água e cinco dias sem água, ou equivalente a isso”, completou o diretor. Neste mês, a Sabesp tem retirado 14,7 mil litros por segundo do Cantareira e produzido 18 mil litros por segundo para abastecer cerca de 6,5 milhões de pessoas na Grande São Paulo.

O problema é que o volume que tem entrado no Cantareira em janeiro é de apenas 7,9 mil litros por segundo, ou seja, quase metade do que a Sabesp tem retirado, sem contar os 2 mil litros por segundo que têm sido liberados para abastecer cerca de 5 milhões de pessoas nas regiões de Campinas e Piracicaba. Neste ritmo, o volume disponível para captação no sistema se esgotará em março e uma terceira cota de 41 bilhões de litros do volume morto, em maio.