Rodízio será suspenso no feriado de Corpus Christi

O rodízio municipal de veículos será suspenso na capital a partir de quinta-feira, 30, por causa do feriado de Corpus Christi. Para quem fica na cidade, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai montar em toda a cidade a Ciclofaixa de Lazer - tradicional aos domingos - das 7h às 16h na quinta.

Por causa da Corrida Gay, que acontece no centro da cidade, o trecho entre a Rua Barão de Itapetininga e o Largo do Arouche, mais a Rua Marconi, serão desativados às 15h. No domingo (2), os trechos da ciclofaixa entre a Avenida Paulista e o centro não irão funcionar por causa da 17ª Parada Gay.

Confira o que mais abre ou fecha neste feriado:

- POUPATEMPO

Os postos Poupatempo, que atendem na capital, Grande São Paulo, Litoral e interior não funcionam na quinta-feira. Na sexta-feira e no sábado, os atendimentos das 32 unidades serão realizados normalmente.

- BANCOS

A Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) informa que não haverá atendimento nas agências bancárias na quinta-feira (30). Na sexta-feira, o expediente é normal. As contas de consumo (água, energia, telefone e etc.) e carnês vencidos no dia 30 poderão ser pagos no dia 31/05, sem multas.

- MERCADOS

O Mercado Municipal (Mercadão) vai ficar aberto todos os dias do feriado, das 6h às 18h. Os demais terão os seguintes horários de funcionamento na quinta-feira: Central Leste, das 7 às 13h; Formosa, das 7 às 13h; Pirituba, das 7 às 14h; Guianases, Ipiranga, Penha, Sapopemba, Tucuruvi e Teotônio Vilela, das 8 às 13h e Santo Amaro, das 8 às 14h.

Os mercados da Lapa, Pinheiros e São Miguel fecham amanhã (quinta). Na sexta-feira e no final de semana, todos funcionarão normalmente.

Os sacolões e feiras livres também funcionarão nos horários habituais.

- SUBPREFEITURAS

Não haverá atendimento de amanhã até domingo.

- PARQUES

Segundo a Secretaria do Verde, todos os parques municipais abrirão normalmente.

O Centro Cultural São Paulo abre todos os dias do feriado. A Biblioteca Mário de Andrade, no centro, fecha amanhã (30) e domingo.