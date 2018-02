Rodízio será suspenso nesta 6ª e só volta dia 14

O rodízio municipal de veículos será suspenso nesta sexta-feira e só vai ser retomado em 14 de janeiro, início da terceira semana de 2013. Mas as outras normas proibitivas ao tráfego, como as Zonas Máximas de Restrição à Circulação de Caminhões e Fretados, continuam vigentes.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou, em nota, que a volta do rodízio no dia 14 "se faz necessária em razão do aumento do fluxo de veículos na cidade e ao término das férias das principais escolas com sede na capital".

No fim do ano passado, os dias sem rodízio chegaram a ter 120 quilômetros de lentidão. Ontem, por exemplo, mesmo com a chegada do Corinthians à cidade, a lentidão máxima na manhã foi de 74 km. Em virtude do alto índice de congestionamento durante as férias sem rodízio, técnicos da Prefeitura cogitaram voltar com a restrição na temporada passada, mas a ideia foi logo abandonada.

O rodízio, que começou em 1997, vale hoje das 7 às 10 horas e das 17 às 20 horas, sempre de segunda a sexta-feira. A suspensão no fim do ano se dá por causa da redução do número de veículos que circulam na cidade- estimado em 4,5 milhões de carros e caminhões por dia.

Faixas reversíveis. Também por causa do baixo fluxo de carros no fim do ano, as faixas reversíveis organizadas pela CET para dar maior fluidez ao tráfego estão sendo desmontadas nesta semana. A faixa da Avenida Luís Dumont Vilares, na zona norte, já não está sendo mais montada. Na segunda-feira, dia 24, véspera de Natal, as faixas das Pontes da Casa Verde, dos Remédios, do Piqueri e do Limão, além das das Avenidas Edgar Facó e Ordem e Progresso (todas ligando a zona norte ao centro) não vão funcionar. O mesmo vale para as faixas da Radial Leste e das Avenidas Giovanni Gronchi, Morumbi e M'Boi Mirim, na zona sul.

O retorno da operação das faixas vai variar de local para local. No caso das Pontes do Limão e dos Remédios, a volta deve ser no dia 7, primeira segunda-feira do ano. Na Avenida Ordem e Progresso e na Ponte do Limão, a volta será no dia 14.

Já a faixa da Estrada do M'Boi Mirim deve ser suspensa apenas nos dias 24 e 31. Nos demais dias úteis, ela vai funcionar normalmente.