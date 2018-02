Rodízio será suspenso de segunda a quarta; ciclofaixa funcionará no domingo O rodízio municipal de veículos será suspenso na segunda, terça e quarta-feira. A restrição só volta a vigorar na quinta, para veículos com final de placa 7 e 8. A restrição aos caminhões e ônibus fretados, que não podem circular na região central em horários específicos, no entanto, continuará valendo.