Rodízio será suspenso a partir de 4ª feira em São Paulo

O rodízio municipal de veículos estará suspenso em São Paulo a partir de quarta-feira, dia 23, até o dia 8 de janeiro, em razão da diminuição do número de veículos que circulam pela cidade durante as férias escolares e as festas de fim de ano. A decisão foi confirmada na semana passada pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Hoje será liberado o trecho da Avenida Paulista com a Rua da Consolação, sentido centro. A liberação ocorre por causa da conclusão das obras de construção do poço de acesso e serviços para o túnel da Linha 4 da Companhia do Metropolitano (Metrô).

Após a liberação do acesso da Avenida Paulista para a Rua da Consolação, os desvios implantados durante as obras nas ruas Bela Cintra e Antônio Carlos serão desativados, e a sinalização existente será normalizada.