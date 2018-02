Rodízio municipal de veículos volta a valer a partir de segunda-feira na capital

"A volta da restrição é necessária pelo aumento do fluxo de veículos na cidade com o término das férias nas principais escolas da capital. Vale lembrar que a operação restringe a circulação de veículos no minianel viário da cidade", diz nota da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

A multa para quem desrespeita o rodízio é de R$ 85,12. A infração é considerada média e rende quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação.