Rodízio está suspenso hoje e amanhã na capital O rodízio de veículos da capital paulista continua suspenso hoje e amanhã para carros de passeio, por causa do aniversário de São Paulo. Mas a restrição ainda vale para veículos pesados, como caminhões. A operação completa será retomada na quarta-feira, quando veículos com placa final 5 e 6 não podem circular entre 7h e 10h e das 17h às 20h no centro expandido. A restrição à circulação de caminhões vale normalmente durante o feriado de amanhã, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).