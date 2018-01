Rodízio está suspenso a partir de hoje em SP O rodízio municipal de veículos está suspenso em São Paulo a partir desta quarta-feira, 23, até o dia 8 de janeiro, em razão da diminuição do número de veículos que circulam pela cidade durante as férias escolares e as festas de fim de ano. A informação é da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).