Rodízio está suspenso a partir de hoje e só volta dia 14

O rodízio municipal de veículos está suspenso a partir de hoje e só vai voltar a valer em 14 de janeiro - primeiro dia útil da terceira semana do próximo ano. A restrição aos caminhões e ônibus fretados, que não podem circular na região central em horários específicos, no entanto, continua valendo.

O rodízio retira de circulação cerca de 20% da frota. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) costuma suspender temporariamente a restrição apenas no fim do ano, uma vez que parte dos veículos deixa a cidade.

A portaria que suspende o rodízio foi publicada no Diário Oficial da Cidade de ontem. No ano passado, durante a suspensão do rodízio, a cidade chegou a registrar 120 quilômetros de congestionamento.

Faixas reversíveis. Com menos carros circulando pela cidade, a CET optou também por desativar a maior parte das faixas reversíveis - usadas para dar mais fluidez às vias carregadas nos horários de pico. Hoje é o último dia de funcionamento.

Na segunda-feira, véspera de Natal, nenhuma das faixas será montada. No dia 26, apenas a faixa da Estrada do M'Boi Mirim, na zona sul, está programada para operar (ela só não será instalada no dia 31).

As faixas que vão da Ponte das Bandeiras até a Avenida Santos Dumont, da Avenida General Edgar Facó à Ponte do Piqueri e da Ponte dos Remédios, todas passando sobre a Marginal do Tietê, voltam a funcionar no dia 2 de janeiro. Cinco dias depois, em 7 de janeiro, serão reinstaladas as faixas reversíveis da Ponte da Casa Verde, na zona norte, da Radial Leste, na zona leste, e das Avenidas Morumbi e Giovanni Gronchi, na zona sul.

Já as faixas da Avenida Luís Dumont Villares e as que formam o corredor entre a Ponte do Limão e a Avenida Ordem e Progresso, ligando o centro à zona norte, serão reativadas quando o rodízio municipal for retomado, no dia 14 de janeiro.

As faixas reversíveis da Avenida Celso Garcia, na zona leste, da Ponte João Dias, da Avenida Penha de França e da Avenida Giovanni Gronchi (entre a Rua Alexandre Archipenko e a Avenida Carlos Caldeira Filho) não serão desmontadas. Vão funcionar nos horários de pico, em todos os dias úteis.