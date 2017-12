Rodízio é suspenso, banco muda horário e motoristas devem evitar sair entre 9 e 11h A Secretaria Municipal dos Transportes suspendeu o rodízio hoje na parte da manhã e da tarde para os veículos com placas de final 9 e 0, por causa da partida do Brasil contra a Holanda pela Copa do Mundo, às 11 horas. Para organizar o trânsito, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) colocará 500 agentes nas ruas e recomenda que os motoristas evitem circular entre 9 horas e 11 horas. Nesse período, a frota de ônibus e trens será reforçada para atender à demanda.