Rodízio deixa de valer no carnaval em SP

SÃO PAULO - O rodízio municipal de veículos de São Paulo ficará suspenso entre segunda-feira, 11, e quarta-feira, 13, da semana que vem, por conta do carnaval. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a restrição será retomada na quinta-feira, 14. A medida não vale para caminhões: a Prefeitura ainda estuda se a estenderá aos veículos pesados.

Já as ciclofaixas de lazer funcionarão normalmente no domingo, 10, das 7h às 16h. Porém, a de Guarapiranga, na zona sul, será desativada às 14h, já que haverá carnaval de bairro no Autódromo de Interlagos. Outra ciclofaixa, a sul-oeste, ficará fechada entre as Avenidas Cidade Jardim e Tajurás, por causa de obras em frente ao Parque do Povo, na zona sul.