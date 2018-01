Rodízio de veículos volta a vigorar nesta quinta-feira em SP

O rodízio municipal de veículos, suspenso desde a última segunda-feira, 23, por conta do feriado de carnaval, volta a vigorar nesta quinta-feira, 26. Os veículos com placas finais 7 e 8 não poderão circular nas ruas e avenidas internas ao chamado minianel viário, das 7 às 10 horas e das 17 às 20 horas. Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua O rodízio está limitado a uma região denominada Centro Expandido, que é composto pelas vias Marginais do Rio Tietê e do Rio Pinheiros, Avenida dos Bandeirantes, Avenida Afonso D'Escragnole Taunay, Complexo Viário Maria Maluf, Avenida Presidente Tancredo Neves, Avenida das Juntas Provisórias, Viaduto Grande São Paulo, Avenida Professor Luís Inácio de Anhaia Melo e Avenida Salim Farah Maluf.