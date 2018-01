Rodízio de veículos volta a vigorar na tarde desta quarta-feira

A Secretaria Municipal de Transporte (SMT) de São Paulo informou na manhã desta quarta-feira, 11, que o rodízio de veículos será mantido no horário de pico desta tarde, entre 17h e 20h.

De acordo com a secretaria, a decisão de suspender o rodízio pela manhã, por consequência do apagão que atingiu a capital, foi tomada em um momento em que não se sabia quando as linhas do Metrô seriam restabelecidas e era fundamental garantir que a população pudesse se deslocar logo cedo.

Porém, como a situação foi normalizada e o Metrô está em atividade, não há motivo para estender a suspensão do rodízio ao horário de pico da tarde.