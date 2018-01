Rodízio de veículos volta a vigorar em SP na segunda-feira

O rodízio de veículos volta a vigorar em São Paulo na próxima segunda-feira, 11, segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A Operação estava suspensa desde 23 de dezembro do ano passado, em função da redução do número de veículos em circulação na cidade durante as festas de Natal e Ano Novo e das férias escolares.

A medida restringe a circulação de automóveis e caminhões no chamado Centro Expandido da cidade de acordo com os finais de placa nos períodos da manhã, das 7h às 10h, e da tarde, das 17h às 20h.

Na próxima segunda não devem circular pela região os veículos de placas com final 1 e 2; na terça, o rodízio vale para as placas com final 3 e 4; na quarta, não devem rodar os veículos de placas com final 5 e 6; na quinta, fica proibida a circulação para as placas com final 7 e 8; e sexta-feira, não devem trafegar os veículos com placas de final 9 e 0.