Rodízio de veículos volta a vigorar a partir da segunda, dia 12

O rodízio de veículos volta a vigorar em São Paulo a partir da próxima segunda-feira, dia 12 de janeiro. A restrição foi suspensa no dia 24 de dezembro pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), devido aos feriados de fim de ano. Com o rodízio, veículos com placas final 1 e 2 não podem circular no horário de pico às segundas-feiras, final 3 e 4 às terças, 5 e 6 às quartas, 7 e 8 às quintas e 9 e 0 às sextas. A restrição vale das 7h às 10h e das 17h às 20h. Veja também: Entenda as novas medidas contra o trânsito Conheça o histórico do trânsito na cidade Os motoristas que desrespeitarem o rodízio estão sujeitos a pagar multa de R$ 85,13, além de perder quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O rodízio de veículos está em vigor na capital paulista desde 1998, com a intenção de melhorar o trânsito e a qualidade do ar na cidade. As regras de trânsito na capital paulista Veículos de passeio: os motoristas de carros de pequeno porte já têm de respeitar uma restrição de circulação nas vias que delimitam o centro expandido da capital. As restrições vigoram das 7 às 10 horas e das 17 às 20 horas. Na segunda-feira, ela vale para os carros de placas finais 1 e 2; na terça, 3 e 4; na quarta, 5 e 6; na quinta, 7 e 8; na sexta, 9 e 0. Caminhões: desde o dia 28 de julho de 2008, os caminhoneiros devem respeitar um novo sistema de restrições para a circulação nas vias que delimitam o centro expandido de São Paulo. É o mesmo sistema implantado há dez anos para os automóveis. As restrições vigoram das 7 às 10 horas e das 17 às 20 horas. Na segunda-feira, ela vale para os carros de placas finais 1 e 2; na terça, 3 e 4; na quarta, 5 e 6; na quinta, 7 e 8; na sexta, 9 e 0. Caminhões pequenos (VUCs): de 30 de junho a 31 de julho de 2008, os VUCs com final de placa par podiam transitar das 5 às 21h na área de restrição apenas em dias pares do mês. E os com final de placa ímpar apenas em dias ímpares, no mesmo horário. A partir desta sexta, até 31 de outubro de 2008, os VUCs com final de placa par poderão transitar das 10 às 16h na área de restrição apenas em dias pares do mês. E os com final de placa ímpar apenas em dias ímpares, no mesmo horário. A partir de 1º de novembro, os VUCs serão proibidos, podendo ser prorrogadas, após avaliação, as medidas de liberação do trânsito. Em entrevista coletiva, o próprio prefeito Gilberto Kassab já havia afirmado que essa medida mais radical está suspensa.