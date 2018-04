Rodízio de veículos volta a valer hoje no centro expandido

A Operação Horário de Pico ocorre de segunda a sexta-feira em dois horários: das 7h às 10h e das 17h às 20h. Hoje, não podem circular carros com placas de final 1 e 2. Se flagrado por radares ou marronzinhos, o motorista que transita em locais e horários não permitidos pode pagar multa de R$ 85,13 e ganhar quatro pontos na carteira.

O centro expandido é delimitado pelas Marginais do Tietê e do Pinheiros, Avenidas dos Bandeirantes e Afonso D' Esccragnole Taunay, Complexo Viário Maria Maluf, Avenidas Tancredo Neves e Juntas Provisórias, além do Viaduto Grande São Paulo e das Avenidas Professor Luís Inácio de Anhaia Melo e Salim Farah Maluf.

Nos primeiros 15 dias do ano, mesmo com a suspensão do rodízio municipal, a CET chegou a registrar picos de congestionamento na cidade que ultrapassaram 100 km de lentidão - média considerada normal em outros meses do ano.

O pior trânsito de 2012, por enquanto, foi provocado pela interdição do Viaduto Pompeia, na zona oeste (veja mais informações abaixo). Na segunda-feira passada, um incêndio no galpão da escola de samba Mocidade Alegre, que fica sob o viaduto, prejudicou sua estrutura. No dia seguinte, a lentidão na cidade chegou a 120 km de manhã e 115 km à tarde. Em janeiro do ano passado, a média de congestionamento foi de apenas 47 km, de acordo com a CET.

Interdições. A pista lateral da Avenida Aricanduva, sentido São Mateus, na zona leste, continuará parcialmente interditada para obras, no trecho da Rua Baquiá, até as 17h de quarta-feira. Os veículos que trafegam pelo local serão deslocados para o lado esquerdo da via. A CET recomenda que, ao avistarem a canalização de orientação na pista, os motoristas reduzam a velocidade e sigam as indicações relativas às opções de retorno.

Na mesma região, a faixa da direita da pista sentido centro da Avenida Professor Luís Ignácio de Anhaia Mello, próxima à Rua Itamumbuca, também está interditada. O Metrô realiza obras da Linha 2- Verde no local. O bloqueio, iniciado no sábado, deve durar 15 dias. No trecho, o motorista encontra outras três faixas liberadas para o tráfego.