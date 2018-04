Rodízio de veículos volta a valer amanhã Recomeça a valer amanhã o rodízio municipal de veículos em São Paulo, que estava suspenso desde o dia 23 de dezembro. Das 7h às 10h e entre 17h e 20h,ficam proibidos de circular no centro expandido e nas Marginais do Tietê veículos com placas terminadas em 1 e 2, às segundas-feiras, 3 e 4, às terças, 5 e 6, às quartas, 7e 8, às quintas, e 9 e 0, às sextas. Desrespeitar o rodízio rende multa de R$ 85,13 e 4 pontos na carteira.