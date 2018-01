Rodízio de veículos em SP será suspenso a partir do dia 23

SÃO PAULO - O rodízio municipal de veículos em São Paulo será suspenso nesta sexta-feira, 23, e volta a valer em 16 de janeiro, segundo informou a Secretaria Municipal de Transportes.

O rodízio municipal de veículos restringe a circulação no centro expandido da cidade de acordo com o dia e a placa do carro, das 7h às 10h e das 17h às 20h, considerados horários de pico no trânsito.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o motorista que trafegar em locais e horários não permitidos pode ser penalizado com infração média, e receberá quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação(CNH) e multa de R$ 130,16.

Durante esse período, continua valendo o Programa de de Restrição ao Trânsito de Veículos Automotores Pesados, (Rodízio do Caminhão), a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC), e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Liberados. A secretaria informou ainda que os táxis estão liberados para circular em corredores e faixas de ônibus (à direita e à esquerda) nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro.

Para os veículos comuns e de uso misto, nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, estarão liberadas para uso as faixas exclusivas à direita e à esquerda. Não estarão liberadas para circulação as faixas operacionais de desvio da avenida Paulista. Já nos corredores, os carros podem circular das 15h de sábado, 24, até as 4h de segunda, 2.

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, o motorista que transitar em corredores e faixas de ônibus em hprários não permitidos pela regulamentação será penalizado com infração gravíssima, com multa no valor de R$ 293,47 e perder sete pontos na CNH.

A secretaria também informou que a fiscalização da Zona Azul será suspensa nos dias 24,25, 31 de dezembro e 1º de janeiro nos bolsões internos e vias no entorno do Parque do Ibirapuera. Nos demais locais vale a sinalização vigente, alertou a pasta.