Rodízio de veículos é suspenso a partir desta sexta-feira e só volta no dia 14

SÃO PAULO - O rodízio municipal de veículos será suspenso a partir dessa sexta-feira, 21, no centro expandido da capital paulista. A suspensão é adotada pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) sempre no fim do ano e, desta vez, as restrições só voltam a valer em 14 de janeiro (segunda-feira).

O rodízio tira cerca de 20% dos veículos em circulação da cidade nos horários de pico (das 7h às 10h e das 17h às 20h). Durante a suspensão, continuam valendo normalmente as regras da Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF).

Na sexta-feira, as concessionárias das principais rodovias paulistas já fazem previsão de aumento do movimento. A meteorologia faz previsão de chuvas apenas para o fim da tarde, nesta quinta e na sexta.

Com a suspensão do rodízio, a CET também vai desmontar as faixas reversíveis montadas para dar mais fluidez ao corredores de trânsito nos dias úteis. Na semana que vem, apenas a faixa da Estrada do M'Boi Mirim, na zona sul, estará ativada.