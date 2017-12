Rodízio de carros será ampliado em 240 quilômetros em São Paulo

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) pretende incluir mais de 240 quilômetros de ruas no rodízio de veículos no trânsito paulistano. Com 46 novas vias, grandes avenidas da cidade (veja lista abaixo), como Aricanduva, na zona leste, Inajar de Souza, ao norte, e Washington Luís e Interlagos, ao sul, fariam parte do novo modelo. O projeto ainda não tem prazo definido e deve ser implantados após ações de melhorias na estrutura de faixas e corredores de ônibus para a cidade.

Por meio de estudos, a companhia concluiu que o rodízio ampliado diminuiria em até 20% os engarrafamentos, com a inclusão de vias arteriais do tipo I (que possuem duas ou mais faixas de tráfego por sentido), existentes fora do centro expandido. Criada em 1997, a Operação Horário de Pico restringe a circulação em parte da manhã (das 7 às 10 horas) e da tarde (das 17 às 20 horas).

Atualmente, o rodízio é aplicado apenas em uma área central de 150 Km². Veja abaixo o mapa do novo modelo e a lista de avenidas incluídas na restrição:

Avenidas incluídas:

- Zona Leste

Av. Aricanduva

Radial Leste

Av. Águia de Haia

Av. Jacu Pêssego Nova Trabalhadores

Av. São Miguel

- Zona Oeste

Av. Eliseu de Almeida

Av. Prof. Francisco Morato

Av. Lineu de Paula Machado

Av. Escola Politécnica

Av. Jorge João Saad

- Zona Norte

Av. Brás Leme

Av. Eng. Caetano Álvares

Av. Inajar de Souza

Av. Gen. Edgar Facó

Av. Gen. Ataliba Leonel

- Zona Sul

Av. Jornalista Roberto Marinho

Av. Roque Petroni Junior

Av. João Dias

Av. Washington Luís

Av. Interlagos

Av. Robert Kennedy

Av. Senador Teotônio Vilela