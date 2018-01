Rodízio de carros em São Paulo volta no dia 15 de janeiro

SÃO PAULO - O rodízio municipal de veículos nos horários de pico na capital paulista será retomado na próxima segunda-feira, 15, depois de três semanas suspenso. Segundo a Companhia de Engenharias de Tráfego (CET), a volta da restrição é necessária devido ao aumento do fluxo de veículos na cidade e término das férias escolares.

Os motoristas ainda estão livres para circular sem preocupação até a próxima sexta-feira, 12, mas continua valendo o rodízio para caminhões e demais restrições, como Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF).

Placas e horários. A Operação Horário de Pico, mais conhecida como rodízio, restringe a circulação de veículos no Anel Viário da cidade de São Paulo nos períodos da manhã, entre 7 horas e 10 horas, e da tarde, entre 17 horas e 20 horas.

Durante o rodízio os veículos ficam impedidos de circular no Centro Expandido, incluindo as vias que delimitam o chamado Mini Anel Viário, formado pelas marginais Tietê e Pinheiros, avenidas dos Bandeirantes e Afonso D´Esccragnole Taunay, Complexo Viário Maria Maluf, avenidas Tancredo Neves e Juntas Provisórias, Viaduto Grande São Paulo e avenidas Professor Luís Inácio de Anhaia Melo e Salim Farah Maluf, de acordo com a tabela a seguir: