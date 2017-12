Rodízio ampliado volta a valer no jogo de amanhã

Amanhã voltará a vigorar o rodízio estendido para carros com finais de placa 3 e 4 na cidade de São Paulo. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a restrição ocorrerá das 7 às 20 horas. Além disso, quem depende dos ônibus contará com o funcionamento ampliado das faixas exclusivas para coletivos, que ficam à direita nas vias. Elas funcionarão integralmente das 6 às 20 horas, em vez de operarem somente nos horários de pico.

O motivo de ambas as medidas é o jogo da seleção brasileira pela Copa do Mundo de futebol. A partida ocorrerá às 17 horas em Belo Horizonte. Embora a disputa não ocorra na cidade, o trânsito paulistano tende a piorar nos dias de jogos do Brasil - dispensadas mais cedo do trabalho, as pessoas querem voltar rápido para casa ou chegar antes da partida a bares.

Na última sexta-feira, por exemplo, quando a seleção brasileira enfrentou a Colômbia em Fortaleza, às 17 horas, duas horas antes, a capital paulista registrou um trânsito de rush. Às 15h, se formaram 152 km de filas, segundo a CET. A escalada no trânsito começou ao meio-dia, quando a cidade tinha só 8 km de vias congestionadas. Entre uma hora e outra, um salto de 144 km. Isso, mesmo com a vigência do rodízio estendido.

Quando a Prefeitura não adotou a restrição ampliada, como no segundo jogo da seleção brasileira nesta Copa, em junho, os congestionamentos chegaram a 302 km, a terceira maior marca da história. Inicialmente, a intenção da gestão do prefeito Fernando Haddad (PT) era transformar dias de jogos em feriado. A medida, entretanto, foi barrada na Câmara Municipal.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Faixas exclusivas. A partir de hoje, a Rua Faustolo, na Lapa, na zona oeste da cidade, ganha 1,1 km de faixas exclusivas à direita para os ônibus. O dispositivo passa a valer das 6 às 10 horas e das 16h às 20h, entre segunda e sexta-feira, no trecho que vai da Rua Aurélia até a Rua Sabaúna. Na quinta-feira, a via terá mais 400 metros de faixas só para os coletivos, entre as Ruas Jeroaquara e Aurélia. Todas as intervenções ocorrem no sentido centro da Faustolo, que somará 1,5 km de faixas.