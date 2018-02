Roda SP percorrerá o Estado ao longo do ano O governador Geraldo Alckmin apresentou ontem o Roda SP, projeto turístico com ônibus de dois andares, conhecidos como double-deckers, que percorrerá o Estado ao longo do ano. O ingresso custa R$ 10 e vale por um dia para embarque e desembarque nos pontos de parada do ônibus. Áudios em português, inglês e espanhol contam a história da região. Os roteiros experimentais começaram em julho. O Roda SP participará da Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, entre 18 e 28 deste mês.