Roda se solta de ônibus e fere 3 no Tatuapé Três pessoas ficaram feridas ontem de manhã após serem atingidas por uma roda que se soltou de um ônibus na Avenida Celso Garcia, no Tatuapé, zona leste de São Paulo. As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas a hospitais da região. Não havia informações sobre o estado de saúde dos três feridos até o fim da tarde de ontem.