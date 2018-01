Roda de avião pega fogo em S. José do Rio Preto A roda de um avião modelo ATR 72, da companhia aérea Azul, pegou fogo na manhã de ontem no Aeroporto Professor Eribelto Manoel Reino, em São José do Rio Preto (SP). Avisado por passageiros, que viram a fumaça no trem de pouso, o piloto cancelou a decolagem. Os 67 passageiros foram retirados às pressas do avião e uma professora ficou ferida no joelho. Em nota, a Azul informou que houve superaquecimento no sistema de freio do turboélice. A companhia providenciou outro voo para os passageiros, que iam para Campinas. Foi o segundo incidente com um avião da Azul nesta semana. Na quinta, outra aeronave teve uma turbina incendiada.