Rock'n'roll além dos palcos em SP

SÃO PAULO - A festa mensal Guitar Hero chega à sexta edição nesta quarta-feira, 13. Em dia novo na semana, nove DJs se revezam na picapes do Clube Glória durante toda a madrugada tocando o melhor do rock'n'roll de todas as épocas. E em noite de mega show, a balada traz uma novidade: quem apresentar ingresso para apresentação do U2 em São Paulo, entra na faixa.

A ideia de criar uma festa totalmente dedicada ao bom e velho rock surgiu da simples vontade de tocar, segundo uma das idealizadoras da Guitar Hero, DJ Ginger Lee Hot. "Eu e o Serjô sempre gostamos bastante de rock e (São Paulo) estava carente de uma festa assim, para tocar todas as vertentes. A gente resolveu apresentar a ideia e fomos bem recebidos", conta.

Entre os DJs convidados desta edição estão os integrantes da banda Cachorro Grande, o cantor Daniel Belleza (do Daniel Belleza e Os Corações em Fúria) e o experiente André Pomba, que discoteca profissionalmente na noite paulistana há 13 anos. "Eles (Serjô e Ginger) sempre me chamaram para tocar (na Guitar Hero), mas como era de domingo eu achava complicado ir porque já toco na Grind (do Clube A Lôca). Como mudou para quarta, eu aceitei", diz Pomba, adiantando que vai tocar hits e músicas nem tão conhecidas dos anos 80 e 90.

Além de poder relembrar as décadas de 1980 e 1990, a noite vai ter ainda rock para todos os (outros) tipos de gosto. "Um rock de excelente qualidade, do clássico até o indie e hardcore", explica Ginger. O público ainda vai poder se divertir e testar seus dotes musicais numa máquina de Guitar Hero. Ou então mostrar outro lado artístico e pintar os espelhos da casa noturna com as canetas distribuídas pelo staff durante a festa.

Serviço

Guitar Hero no Clube Glória

Rua 13 de Maio, 830 - Bela Vista

Tel: (11) 3287-3700

A partir das 22h (até as 23h, VIP. Após, R$ 25 entrada ou R$ 35 consumação)

Censura: 18 anos