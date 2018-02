Rock, samba, comédia. O dia promete

A 7.ª Virada Cultural de São Paulo - que começou às 18 horas de ontem com 20 mil pessoas lotando a Praça Júlio Prestes, no centro, para ver o show de Rita Lee - continuará até as 18 horas de hoje com centenas de opções.

Sambistas de primeira serão atração na República - a programação começa às 8h, com o mestre portelense Monarco, segue com o compositor Riachão e termina com Paulinho da Viola e Orquestra de Cordas de Curitiba. Fãs de música instrumental podem ver a inventiva Orkestra Rumpilezz, às 13 h, no Palco Libero Badaró, e as big bands do Movimento Elefantes no Parque da Luz. No Palco Júlio Prestes, a fanfarra nostálgica será embalada por RPM, Blitz, Plebe Rude e Frejat. Na Barão de Limeira estarão Almir Sater e Renato Teixeira. Às 17h, tem Erasmo Carlos no Palco Arouche e Jorge Mautner na 15 de Novembro.

Pelo palco da Estação da Luz passarão bailarinos da Cisne Negro e da São Paulo Companhia de Dança. Novidade nesta edição é uma ópera ao ar livre no Pátio do Colégio: a Orquestra Sinfônica Municipal e o Coral Lírico apresentam Pagliacci, às 19h. E a febre da stand-up comedy também chega à Virada. Danilo Gentili é esperado no palco do Viaduto do Chá.

Entre os incidentes registrados ontem, uma mulher desmaiou na região da República e foi rapidamente socorrida. Na mesma área, um homem aparentemente alocoolizado e ferido pediu ajuda a PMs alegando ter se envolvido numa briga. / COLABORARAM MARIA EUGÊNIA DE MENEZES e ROBERTO NASCIMENTO