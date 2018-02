Rock pesado fecha os desfiles do Fashion Rio O último dia do Fashion Rio começou chuvoso e clássico com Walter Rodrigues, ganhou cor com a coleção jovem e fluida da Cantão, seguiu azul e leve com a British Colony e terminou em clima de rock pesado com a Auslander, que levou para a passarela do Píer Mauá o canadense Rick Genest, mais conhecido como Zombie Boy.