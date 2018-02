Rock na pista para moderninhos

SÃO PAULO - Para os amantes do rock, uma boa pedida: a 8ª edição da festa Guitar Hero agita a noite desta quarta-feira, 8, no Clube Glória, na região central da cidade.

A balada, que mistura todas as vertentes do estilo, vai receber a escritora Clara Averbuck e o músico Kiko Zambianchi nas pick-ups, além dos DJ's residentes Ginger Hot, Sérjô, Lu Riot e outros convidados.

Idealizada no ano passado para atender a demanda por uma noite dedicada ao rock no cenário paulistano, a festa tem ganhado um público fiel. A cada edição, roqueiros e moderninhos se misturam na pista do clube, concebido no prédio de uma antiga igreja da Bela Vista.

Serviço

Guitar Hero no Clube Glória

Rua 13 de Maio, 830 - Bela Vista

Tel: (11) 3287-3700

A partir das 22h (até as 23h, VIP. Após, R$ 25 entrada ou R$ 35 consumação. Nomes na lista ou flyer têm desconto)

Censura: 18 anos