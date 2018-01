Rock in Rio vai voltar ao País após dez anos na Europa

O organizador do Rock in Rio, Roberto Medina, anunciou ontem que a edição 2011 do festival, de volta ao Rio depois de dez anos, quatro edições em Lisboa e duas em Madri, será realizada nos dias 23, 24, 25 e 30 de setembro e 1.º e 2 de outubro. Pelo site www.rockinrio.com.br, o público poderá votar nos músicos que gostaria de ver no evento.

O elenco deverá ter cerca de cem nomes, entre eles os já confirmados Ivete Sangalo, Pitty, Frejat, Marcelo D2 e os grupos Capital Inicial, NX Zero e Jota Quest. Parte deles participou ontem da cerimônia em que foi assinado o protocolo de realização do festival por Medina e pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes (PMDB). A intenção é montar um Rock in Rio a cada dois anos. "Era estranhíssimo não estar no Rio", afirmou Medina.

Dois dias do festival deverão ser dedicados ao pop, dois ao rock, um ao heavy metal e um aos ritmos eletrônicos. Artistas internacionais estão sendo sondados. "Sonho com Lady Gaga, Shakira, Iron Maiden, Radiohead e Guns N" Roses", disse Medina. Os ingressos deverão custar R$ 180 por dia.

O local escolhido fica quase na frente da Cidade do Rock original, em Jacarepaguá. Deverá receber 120 mil pessoas por dia (na última noite do Rock in Rio 3, em 2001, a mais concorrida, compareceram 250 mil). Com seis dias, esta será a edição carioca mais curta.

No terreno de 150 mil metros quadrados, será erguido o Parque Olímpico Cidade do Rock - em 2016, na Olimpíada, a área será usada pelos atletas que virão à cidade. A prefeitura investirá R$ 40 milhões; a organização, R$ 60 milhões, dos quais cerca de R$ 20 milhões poderão ser liberados por meio da Lei Rouanet.