Rock in Rio terá Bruce Springsteen, Metallica e Iron Maiden

A organização do Rock in Rio anunciou ontem mais três atrações de sua próxima edição: o cantor Bruce Springsteen e as bandas de heavy metal Metallica e Iron Maiden. Sepultura, George Benson, Ivan Lins e Tambores do Bronx são outras atrações já confirmadas para o evento, que ocorrerá entre os dias 13 e 15 e 19 e 22 de setembro do ano que vem na Cidade do Rock, zona oeste do Rio.

Até o início de 2013, todo o cast de bandas estará anunciado, segundo adiantou o empresário Roberto Medina, organizador do festival. Ontem, ele promoveu um evento no Cristo Redentor para anunciar as três atrações. Participaram Skank, Frejat, Dinho Ouro Preto e a escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, que dedicará o desfile de 2013 ao festival.

Entradas. O ingresso inteiro para cada dia de shows custa R$ 260. A venda antecipada começa no dia 30, quando já será possível comprar o Rock in Rio Card. Quando toda a programação for definida, o comprador poderá escolher em qual dia vai usar a entrada. A venda será limitada a quatro cartões por pessoa (só uma meia-entrada).

A Cidade do Rock vai abrir diariamente às 14h, com as atrações da Rock Street. A partir das 18h30, as atrações principais se apresentarão no Palco Mundo. E DJs farão o encerramento.

A edição do próximo ano ocorrerá na época do lançamento de um musical. Chamado Rock in Rio, vai estrear na capital fluminense e seguir para São Paulo.