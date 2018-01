ROCK IN RIO DIVULGA 'MENU' DO SEGUNDO PALCO

A organização do Rock in Rio divulgou ontem o calendário de atrações do palco secundário, o Sunset, cuja proposta é mesclar estilos musicais. Os shows vão reunir mais de 50 artistas (26 estrangeiros). As atrações principais estão no palco Mundo, mas será possível acompanhar todos os shows, pois as exibições no Sunset vão ocorrer às 19h20, horário sem atrações no palco principal.

Entre as atrações do Sunset figuram norte-americanos como The Offspring, Living Colour, Ben Harper, George Benson, Marky Ramone e Gogol Bordello, a neozelandesa Kimbra, a africana Angeliqué Kidjo, portugueses como Orelha Negra e Aurea e o italiano Lorenzo Jovanotti. A música nacional estará representada por Lenine, Mallu Magalhães, BNegão, Nando Reis, Elba Ramalho, Moraes Moreira e Roberta Sá, entre outros. O Sunset ainda terá três convidados especiais: Sebastian Bach, Bullet For My Valentine e Rob Zombie.

Ali, os artistas podem interpretar o repertório uns dos outros, convidar mais gente para cantar e exibir sua criatividade em shows especialmente preparados para o evento. O Rock in Rio vai acontecer nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro, na Cidade do Rock, Barra da Tijuca (zona oeste do Rio). A venda de ingressos começa em 4 de abril, às 10h, no site do festival (www.rockinrio.com.br), onde também pode ser consultada a programação completa. Cada ingresso custa R$ 260 (inteira) ou R$ 130 (meia-entrada).