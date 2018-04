Rock in Rio anuncia shows de palco alternativo

Antes mesmo do anúncio, Roberto Medina, presidente do festival, revelou ao Estado seus projetos de "expansão territorial" do Rock in Rio, evento que volta ao Rio de Janeiro depois de 10 anos fora e que já está presente em Lisboa e Madri. Segundo o produtor, o Rock in Rio 2013 será realizado também em um dos três países: Colômbia, México ou Argentina.

"Em 15 dias, vamos começar a campanha nesses países para a escolha de quem será a sede da nova edição", disse, evitando detalhes. Outra praça firmada é Estados Unidos, ainda sem data.

O palco Sunset, já desenvolvido por duas edições em Lisboa e uma em Madri, tem como conceito promover encontros inéditos, pensados pelo músico e produtor Zé Ricardo. "O que queremos é tirar o artista de sua zona de conforto e provocá-lo", diz. Além deste espaço, o Rock in Rio terá o Palco Mundo (principal), o Eletrônico e a Rock Street.

O Sunset terá 26 encontros que poderão ser vistos por até 25 mil pessoas por noite. Duas "jams sessions" festejadas pela própria produção são as de Arnaldo Antunes e Erasmo Carlos (dia 1.º de outubro) e dos tropicalistas Mutantes e Tom Zé (2 de outubro). Outras reuniões curiosas deverão ser as de Ed Motta com o português Rui Veloso; Bebel Gilberto e Sandra de Sá, em homenagem a Cazuza (dia 23 de setembro); Tulipa Ruiz e Nação Zumbi, Mike "Faith no More" Patton com uma orquestra brasileira ainda não definida (dia 24 de setembro); Matanza com BNegão, Korzus mais The Punk Metal All Stars, Sepultura com Tambours du Brownx (dia 25 de setembro); e Cidade Negra com Martinho da Vila e Emicida (30 de setembro). Marcelo Camelo contará com um convidado internacional, ainda não fechado.

A venda de ingressos foi antecipada para o dia 7 de maio e será realizada pelo site do festival e em alguns shoppings do Rio.