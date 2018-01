Rock de vitrine

Num mundo equilibrado numa gangorra esquizofrênica entre a devoção absoluta a um astro e a hostilidade espumante a outro, o público do Rock in Rio 2011 parece viver a vocação intermediária. Abraça a tudo e a todos com a mesma atitude com que armazena fotos no iPhone ou entra na fila para a roda-gigante ou a Tirolesa. Sem distinção. O axé maratônico se junta ao metal sinfônico, o rock de auditório do NX Zero anda de mãos dadas com o velho ídolo hippie que ia mudar o mundo. Dá até saudade do tempo das garrafadas, das reações instantâneas e balizadas pela espontaneidade.

A montanha humana que se equilibra nas costas dos amigos para aparecer num passagem de TV da Erika Mader, do Multishow, logo adiante faz fila para fazer fotos na frente do banner gigante do festival. Mais adiante, puxa pelo braço o integrante da Nação Zumbi para uma foto com o cara, e mais outra, e mais outra. É uma balada, a música geralmente é só mais um lance da mitomania social que marca a nossa época - o sorocabano que virou ídolo porque beijou Katy Perry, o sósia de Elton John contratado pela produção que subiu ao palco para 'homenagear' o ídolo.

A "shoppingcenterização" dos festivais de rock atingiram seu ápice com o Rock in Rio, curiosamente nascido no Brasil, Eldorado de contrastes que supostamente protegeria o mundo da shoppingcenterização. "Por que vocês não sabem do lixo ocidental. Não precisa medo não", dizia a canção Para Lennon e McCartney, que Milton Nascimento tentava ontem, acossado por um microfone de som muito baixo, espalhar pela Cidade do Rock, auxiliado pelo baixo elegante de Esperanza.

Se há boa música? Claro. O problema é que é preciso passar por milhares de corpos deitados na grama sintética para alcançá-la. Derrotar com os ombros os golpes de UFC dos pitboys soltos pelo parque, animados com suas camisas de times, com seus bíceps químicos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As primeiras vaias do Rock in Rio chegaram para o grupo paulistano de pop rock NX Zero, que enfrentou momentos de tensão diante de pedidos para que o show da banda terminasse mais cedo, além de desentendimentos entre seus integrantes no Palco Mundo. Para "iluminar os caminhos", o vocalista, Di Ferrero, pediu para todo mundo acender qualquer instrumento reluzente, isqueiro ou um celular, mas mesmo isso funcionou médio. As vaias vieram, embora de uma minoria, mas bastante convicta e muitos apontavam o dedo médio para o palco.

A banda Stone Sour, novo grupo de Corey Taylor, ex-Slipknot, é um amontoado de clichês do death metal. Paradoxalmente ao som pesado (e sem novidades), a cara de redneck de Taylor, e seu cabelinho repartido ao meio, pareciam anunciar um desenho de animação dos anos 1970.