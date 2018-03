Rocinha recebe hoje a 28ª UPP do RJ e passa a ser patrulhada por 700 PMs A Rocinha recebe hoje a 28.ª Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Estado do Rio. A favela na zona sul da capital receberá 700 policiais militares, que vão patrulhar a área de 840 mil m² onde vivem 69 mil pessoas.