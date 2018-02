RN deve pedir habeas corpus em nome dos presos provisórios A Secretaria de Justiça do Rio Grande do Norte, em parceria com a Defensoria Pública Geral do Estado, faz um levantamento dos presos provisórios que podem se beneficiar de habeas corpus a partir de 4 de julho, quando entra em vigor a Lei 12.403/2011, que promove alterações no Código de Processo Penal.